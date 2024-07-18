Совет директоров Nebius может получить право на проведение buyback

Максимальная цена выкупа составит $10,5/акция

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Nebius (Yandex N.V.) 15 августа проведет годовое собрание акционеров, на котором могут быть утверждены новое название юрлица, обновленный после продажи российского "Яндекса" состав совета директоров и разрешение на проведение выкупа акций.

Согласно повестке к ГОСА, максимально возможное количество акций в рамках buyback составит до 81 648 455 акций класса А (т.е. до 50% от бумаг в обращении) при максимальной цене выкупа до $10,5 за акцию. Для сравнения, в день приостановки торгов 28 февраля 2022 года акции компании на NASDAQ торговались по $18,94 за бумагу, в то время как в 2011 году в ходе IPO акции Yandex N.V. были размещены по $25 за акцию.

В целом на выкуп акций Nebius может потратить до $0,86 млрд (при остатке на счетах в $2,5 млрд после закрытия сделки). Сроки по выкупу акций - в течение 18 месяцев с проведения ГОСА. Финальные параметры будут определяться позднее.

Nebius Group 15 июля сообщила, что вышла из российского бизнеса "Яндекса", продав остававшиеся 28% в компании. В результате сделки Nebius Group получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A. Nebius также указывал, что какая-то часть полученных средств от сделки пойдет на финансирование бизнеса группы, но "значительная часть" будет возвращена акционерам.

Юрлицо предлагается сменить с Yandex N.V. на Nebius Group N.V.

Совет директоров Nebius может состоять из восьми представителей. Так, среди кандидатов на включение в совет директоров фигурируют CEO Nebius Аркадий Волож, операционный директор компании Офир Нейв, бывший гендиректор "Яндекса" Елена Бунина (в Nebius она отвечает за научные и образовательные процессы), основательница Wellville Эстер Дайсон и CEO Diagnostic Robotics Кира Радински.

Сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний) и президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон (в настоящий момент - председатель совета директоров) предлагаются к переизбранию.

На 15 июля основным акционером Nebius является семейный траст Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежит 15,5% капитала и 59,2% голосов. Free float - 78% капитала и 29,8% голосов.