Акции "Яндекса" прибавили более 10% на старте торгов на МосБирже

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Акции МКПАО "Яндекс" на старте торгов на МосБирже в среду после более чем месячного перерыва, связанного с реорганизацией нидерландской компании Yandex N.V., подскочили более чем на 10%.

На МосБирже цена акций МКПАО "Яндекс" в первую минуту торгов поднималась до 4542 рублей (+11,6% к уровню 14 июня), далее к 10:01 по Москве бумаги скорректировались до 4371 рубля (+7,4%). Объем торгов за минуту превысил 0,547 млрд рублей.

Торги акциями МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начались после завершения всех необходимых расчетов по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум.Первый" - основного владельца МКПАО "Яндекс". Ценные бумаги "Яндекса" получили листинг на МосБирже в апреле 2024 года, они включены в первый котировальный список. Торги бумагами Yandex на бирже были приостановлены в середине июня.

В мае нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс", и таким образом МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Далее ЗПИФ "Консорциум.Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. объемом 29,8%, причем обмен осуществлялся в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Выкуп был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Совет директоров компании Nebius (бывшая Yandex N.V.) 15 августа проведет годовое собрание акционеров, на котором могут быть утверждены новое название юрлица, обновленный после продажи российского "Яндекса" состав совета директоров и разрешение на проведение выкупа акций.