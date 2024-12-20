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Дефицит британского бюджета в ноябре сократился до 11,2 млрд фунтов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в ноябре зафиксировала дефицит бюджета в размере 11,2 млрд фунтов стерлингов ($14 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления ONS.

Показатель сократился на 3,4 млрд фунтов с ноября 2023 года и оказался ниже среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 13 млрд фунтов.

Ноябрьский дефицит бюджета стал самым низким для этого месяца за три года.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 3,5 млрд фунтов в годовом выражении, до 90,1 млрд фунтов, а расходы увеличились на 0,1 млрд фунтов, до 101,4 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 3 млрд фунтов, за год упав на 4,7 млрд фунтов.

С начала текущего фингода, который стартовал в апреле, общий объем новых госзаимствований составил 113,2 млрд фунтов, снизившись на 400 млн фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец ноября составлял около 98,1% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с начала 1960-х годов.

ONS Великобритания
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