Индекс потребдоверия в Великобритании слабо вырос в апреле

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в апреле повысился до минус 19 пунктов с минус 21 пункта месяцем ранее, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Показатель в целом совпал с ожиданиями аналитиков.

Для сравнения, в апреле 2023 года индикатор находился на отметке минус 30 пунктов. Последние полгода значение индекса колеблется между минус 19 и минус 24 пунктами.

"Настроения потребителей могут меняться очень медленно, что мы и наблюдали последние шесть месяцев", - отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

Четыре из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с мартом.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,8 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года – минус 49 пунктов.