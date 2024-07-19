Инвестиции ГК "Арнест" в завод алюминиевых банок в Ульяновске превысят 20 млрд руб.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции компании "Арнест упаковочные решения" (входит в ГК "Арнест") в завод по производству алюминиевых банок в Ульяновске превысят 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

"Арнест упаковочные решения" планирует запустить третью линию по производству банок на ульяновском заводе до конца 2025 года, четвертую при сохранении спроса на алюминиевые банки – в 2026 году. "Ожидаемая производительность всех линий тогда может составить 3 млрд банок в год, а общий объем инвестиций в завод превысит 20 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Завод мощностью 1,5 млрд банок в год был запущен в Ульяновске в марте 2024 года.

"Расширение производственных мощностей позволит в перспективе не только удовлетворить растущий спрос на алюминиевую упаковку для напитков в России, но и откроет нашим потребителям-производителям конечной продукции больше возможностей для экспорта. Завод в Ульяновске может вместить 4 производственные линии, 2 из которых уже запущены, и 2 мы готовы оборудовать и запустить в кратчайшие сроки. Это позволит увеличить выпуск еще на 1,5 млрд банок, полностью удовлетворив российский рынок к 2026 году", - отметил генеральный директор "Арнест упаковочные решения" Александр Исаев, процитированный в пресс-релизе.

В рамках инвестиционной программы в сентябре 2024 года компания планирует завершить проект по модернизации крышечного производства в Наро-Фоминске. Инвестиции в него составили более 1,3 млрд рублей. В результате модернизации после выхода на проектную скорость компания сможет предоставить рынку дополнительно 1,8 млрд крышек формата СDL в год.

Согласно пресс-релизу, дальнейшее увеличение объемов производства планируется исключительно за счет развития собственных производственных мощностей. "Ни о каких сделках по слиянию или поглощению других компаний речи не идет", - подчеркивается в документе.

По данным Алюминиевой ассоциации, которые приведены в пресс-релизе, спрос на алюминиевую упаковку растет из года в год. По итогам 2023 года общий объем выпуска алюминиевых банок составил около 10 млрд в год при полной загрузке производственных мощностей.

"Арнест упаковочные решения" – ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в РФ. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевых банок и единственный в РФ завод по производству алюминиевых крышек. Предприятия расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях. С осени 2022 года компания входит в состав ГК "Арнест" – одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке в РФ.

В 2022 году ГК "Арнест" выкупила у американской Ball Corporation активы по производству алюминиевых банок для напитков.