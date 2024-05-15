"Арнест" объединит активы по производству алюминиевой упаковки для напитков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Компания "Арнест упаковочные решения" (входит в ГК "Арнест") в рамках реорганизации структуры объединяет заводы по производству алюминиевой упаковки для напитков и продолжит развитие как единый игрок рынка, сообщается в ее пресс-релизе.

Реорганизация заключается в присоединении к ООО "Арнест упаковочные решения Наро-Фоминск" (ООО "АУР Наро-Фоминск") ООО "Арнест упаковочные решения Всеволожск", ООО "Арнест упаковочные решения" (ранее ООО "Болл Беверидж Пэкеджинг Рус") и ООО "Арнест упаковочные решения Ростов".

В состав ООО "АУР Наро-Фоминск", как и ранее, будут входить баночный и крышечный заводы в Наро-Фоминске. В свою очередь, завод во Всеволожске, по аналогии с заводами в Аргаяше и Ульяновске, станет филиалом и будет называться Всеволожский филиал ООО "АУР Наро-Фоминск".

"Реорганизация позволит упростить исторически сложившуюся структуру и повысить эффективность управления внутренними процессами. Количество рабочих мест и условия работы останутся неизменными – компания сохранит все финансовые и социальные обязательства для более тысячи сотрудников", - заявил гендиректор объединенной компании "АУР Наро-Фоминск" Александр Исаев, процитированный в пресс-релизе.

Кроме того, в ближайшее время произойдет переименование АО "Орикс" – материнской компании ООО "АУР Наро-Фоминск" в АО "Арнест упаковочные решения".

"Арнест упаковочные решения" – ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в РФ. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевых банок и единственный в РФ завод по производству алюминиевых крышек. Предприятия расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях. С осени 2022 года компания входит в состав ГК "Арнест" – одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке в РФ.

В 2022 году ГК "Арнест" выкупила у американской Ball Corporation активы по производству алюминиевых банок для напитков.