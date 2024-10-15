Структура ГК "Арнест" построит в Узбекистане завод по выпуску алюминиевых банок

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Компания "Арнест упаковочные решения" (входит в ГК "Арнест") подписала инвестиционное соглашение с правительством Узбекистана о строительстве завода по производству алюминиевых банок для напитков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции в проект составят около $100 млн. Завод может быть запущен осенью 2025 года. Мощность нового предприятия превысит 1,5 млрд банок в год, на нем будет создано более 200 рабочих мест.

"Локализация производства в Узбекистане значительно усилит представленность компании на экспортных рынках в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Закавказья, а также позволит высвободить экспортные объемы, производимые в России, и перенаправить их на удовлетворение российского рынка", - прокомментировал гендиректор компании Александр Исаев.

Предполагается, что около 30% объема продукции завода будет отправляться на экспорт.

"Арнест упаковочные решения" - ведущий производитель алюминиевой упаковки для напитков в России. Компании принадлежит четыре завода по производству алюминиевых банок и единственный в России завод по производству алюминиевых крышек. Предприятия расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях. С осени 2022 года компания входит в состав ГК "Арнест" - одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке в стране.

В 2022 году ГК "Арнест" выкупила у американской Ball Corporation активы по производству алюминиевых банок для напитков. В августе 2023 года "Арнест" купила у нидерландской Heineken ее российский бизнес, включавший семь пивоваренных заводов. Цена сделки составила 1 евро за 100% акций, сообщал тогда зарубежный производитель. Впоследствии президент ГК "Арнест" Алексей Сагал пояснял РБК, что пивной актив обошелся компании в 11,5-12 млрд рублей - столько составляла задолженность российского подразделения перед материнской компанией.