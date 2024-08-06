Sokolov технически готов к IPO в III квартале 2025 года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ювелирная компания Sokolov технически готова к IPO, но ориентируется на состояние рынка, сообщил журналистам CEO Николай Поляков. Предположительно размещение может состояться в III квартале 2025 года, и приемлемым для себя объемом компания считает порядка 15 млрд рублей.

"Мы, в принципе, технически готовы к этому событиям, но сейчас самое важное не техническая составляющая, а готовность рынка как такового. Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. Поэтому мы предполагаем, что, скорее всего, это будет следующий год, скорее всего, III квартал", - сказал Поляков.

Компания рассматривала возможность провести частичное размещение в рамках pre-IPO, но увидела "суеты больше, чем пользы", добавил он.

"Если мы будем понимать, что можем привлечь миллиардов 15 (рублей - ИФ), то тогда ОК, тогда это понятная история, - пояснил Поляков. - Ну, и второй момент - это активность на рынке, насколько будут котироваться бумаги. Не хотелось бы разместиться, и как сейчас в некоторых случаях бумаги уехали в минус у определенных коллег. Поэтому нам нужна среда".

Существенной потребности в привлечении финансирования у Sokolov нет. "У нас есть, безусловно, кредитный портфель. Сегодня у нас очень благоприятное соотношение долг/EBITDA, чуть больше 1. Считается нормальным уровень 2. Мы прямо спокойно себя в этом чувствуем, у нас нет какой-то гигантской потребности в дополнительном финансировании. Но, тем не менее, на это (публичные рынки - ИФ) пока что просто смотрим и готовимся", - отметил Поляков.