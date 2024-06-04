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Occidental Petroleum и "дочка" подразделения Berkshire Hathaway создали литиевое СП

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum и BHE Renewables, "дочка" энергетического подразделения инвесткомпании миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, создали совместное предприятие (СП) по производству лития, говорится в пресс-релизе Occidental.

СП предназначено для "демонстрации и внедрения" технологий прямого извлечения лития (DLE) и сопутствующих решений принадлежащей Occidental компании TerraLithium.

TerraLithium запатентовала технологии DLE, которые могут позволить перерабатывать любой литиеносный рассол в литий высокой чистоты.

BHE Renewables выступает оператором десяти геотермальных электростанций в калифорнийской долине Импириал, которые перерабатывают 50 тыс. галлонов (около 190 тыс. литров) литиеносного рассола в минуту для производства 345 МВт электричества.

СП запустило проект по оценке технологий TerraLithium на геотермальном объекте BHE Renewables. В случае его успеха последняя планирует построить объекты для промышленного производства лития в долине Импириал.

Совместное предприятие намерено лицензировать эти технологии и построить аналогичные объекты за пределами долины.

ExxonMobil, Schlumberger и Equinor также оценивают возможности извлечения лития из соляных растворов, пишет Financial Times.

Литий – один из ключевых компонентов аккумуляторов электромобилей и потребительской электроники. Кроме того, он используется в производстве стекла, керамики и фармацевтических препаратов.

По прогнозам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency), спрос на литий аккумуляторного качества в 2020-2030 годах вырастет в десять раз.

В январе сообщалось, что Berkshire принадлежат 34% акций Occidental. Баффет говорил, что у его компании нет планов покупать последнюю.

Акции Occidental дешевеют на 1,9% на торгах во вторник, Berkshire – на 1,8%.

Occidental Petroleum BHE Renewables Berkshire Hathaway TerraLithium
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