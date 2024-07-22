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"Яковлев" в I полугодии получил 444 млн рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев" в I полугодии 2024 года получило 444 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 3,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка, себестоимость продаж, долговые обязательства и ряд других финансовых показателей в отчете не раскрываются со ссылкой на постановления правительства от 4 июля 2023 года №1102 и от 28 сентября 2023 годп №1587.

В полном виде финансовые результаты компании в последний раз были представлены за 6 месяцев 2022 года, также по РСБУ: выручка составила 37 млрд рублей, себестоимость продаж - 25 млрд рублей, долгосрочные обязательства были на уровне 187 млрд рублей, краткосрочные - 215,4 млрд рублей.

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Superjet 100 МС-21 Аэрокомпозит Ростех РАпарт Яковлев Иркутский авиационный завод
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