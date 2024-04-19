Чистый убыток "Яковлева" по РСБУ в I квартале сократился на 37%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Яковлев" по РСБУ в I квартале 2024 года уменьшился на 37% в годовом исчислении и составил 455 млн рублей, сказано в отчетности компании.

Объем выручки, себестоимость продаж, обязательства и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты в соответствии с постановлениями правительства №1102 от 04 июля 2023 года и №1587 от 28 сентября 2023 года.

В полном виде финансовые результаты компании в последний раз были представлены за 6 месяцев 2022 года (также по РСБУ): выручка составила 37 млрд рублей, себестоимость продаж - 25 млрд рублей, долгосрочные обязательства были на уровне 187 млрд рублей, краткосрочные - 215,4 млрд рублей.

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Компания выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием гражданских SJ100 (импортозамещенная версия) и МС-21.

"Яковлев" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".