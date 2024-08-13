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Разработчик планирует создать модернизированную версию Як-130 к 2027 году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Завершить опытно конструкторские работы по созданию модернизированной версии учебно-боевого самолета Як-130 планируется в течение трех лет, следует из презентации гендиректора "Яковлева" Андрея Богинского.

В презентации также было указано, что самолет будет обладать новой бортовой радиолокационной станцией, комплексом обороны, а также контейнером с оптико-лазерно-теплотелевизорной прицельной станцией.

Ранее замглавы "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что модернизированный Як-130М станет полноценным легким истребителем с расширенным составом вооружения. В него, в частности, дополнительно войдут ракеты класса "воздух-воздух" и высокоточные авиационные средства поражения класса "воздух-земля" со спутниковыми и лазерными системами наведения.

Артяков отметил, что ожидает интереса к Як-130М от иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты.

На данный момент, в рамках опытно-конструкторской работы, проводимой по заказу Минпромторга, завершена разработка документации для изготовления опытных образцов, сообщили в госкорпорации.

"Мы уже начали собирать опытные Як-130М на Иркутском авиационном заводе. Всего для испытаний планируем построить три опытных самолета", - сказал через пресс-службу гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский.

Первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М планируется поднять в небо в следующем году, заявил журналистам на форуме "Армия-2024" заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов.

"Планируется изготовление трех летных образцов, на которых мы проведем заводской этап испытаний, и в последствии отдадим на государственные испытания. После чего изготовим литеру и начнем серийное производство", - сказал он.

Андрей Богинский Ростех Як-130 Минпромторг Яковлев Владимир Артяков
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