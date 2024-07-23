"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"

Об этом сообщил источник в отрасли

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - НК "ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, которая ранее транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и далее в Словакию.

"Она (нефть - ИФ) идет в соответствие с заявками, которые приняты к транспортировке", - сообщил журналистам источник в отрасли.

Собеседник уточнил, что в июле "ЛУКОЙЛ" не возобновил трубопроводные поставки в направлении Венгрии.

Источник также допустил, что в настоящее время получатели ведут переговоры с грузоотправителем о покупке у него нефти на границе РФ и Украины. "Наверное ведутся (такие консультации - ИФ)", - сказал он.

Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию, так и в Словакию. Страны в середине месяца прекратили получать нефть от "ЛУКОЙЛа".

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым тему бесперебойных поставок нефти и газа из России. "Сейчас мы трудимся над выработкой юридического решения для их возобновления через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию", - заявлял он.

Венгрия и Словакия инициировали консультации с ЕС после приостановки транзита нефти "ЛУКОЙЛа" через Украину. Если же вопрос не будет решен, он может быть передан в арбитражный суд, что в свою очередь способно повлиять на соглашения между ЕС и Украиной.

Сийярто выразил мнение, что позиция Киева угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. "Это решение неприемлемо и непонятно со стороны государства, стремящегося вступить в ЕС", - сказал министр. По его словам, этот шаг "нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запрещает прерывать транзит энергоносителей".

Сийярто добавил, что в настоящее время ситуацию удалось стабилизировать с помощью "временных решений", но в долгосрочной перспективе без "ЛУКОЙЛа" невозможно обеспечить безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию.