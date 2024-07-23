ЕК изучит письмо Венгрии и Словакии о прекращении Украиной транзита нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил 22 июля совместное письмо глав МИД Венгрии и Словакии о решении Украины прекратить транзит нефти от "ЛУКОЙЛа", сообщил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Олоф Гилл.

"В настоящее время мы анализируем содержание этого письма, и мы соберем более подробную информацию, прежде чем принять какое-либо решение. На данной стадии нет прямых последствий для безопасности снабжения союза нефтью", - сказал Гилл.

По его словам, как и обычно, ЕК постоянно мониторит этот вопрос через рабочую группу по координации нефтеснабжения и находится в тесном контакте с венгерскими и словацкими властями, а также с Киевом.

"Комиссия готова оказать помощь государствам-членам, которые испытают последствия, чтобы нам вместе найти решение с Украиной", - отметил представитель ЕК.

Он напомнил, что "только Европейский союз, представленный комиссией, а не отдельно взятые государства-члены, может предпринимать какие-либо действия или процедуры".

По словам Гилла, Венгрия и Словакия потребовали созвать 24 июля совещание Комитета по торговой политике, на котором, по его словам, будет возможно подробно обсудить данный вопрос и получить дополнительную информацию.

Ранее в июле Венгрия и Словакия прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок нефтепровода "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию, так и в Словакию.

Комитет по торговой политике консультирует и помогает Еврокомиссии в переговорах по соглашениям от имени ЕС с третьими странами или международными организациями в области общей торговой политики. Он также отвечает за подготовку подписания и заключения Советом ЕС торговых и инвестиционных соглашений.