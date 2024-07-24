Нефть Brent подорожала до $81,2 за баррель с 1,5-месячных минимумов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть утром в среду растут с минимумов более чем за 1,5 месяца, трейдеры оценивают неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени составляет $81,2 за баррель, что на $0,19 (0,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,39 (1,7%), до $81,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,2 (0,26%), до $77,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,44 (1,8%), до $76,96 за баррель.

Обе марки накануне обновили минимумы с 7 июня.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 3,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 среды по московскому времени.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает риск краткосрочных перебоев в поставках на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находится более 10% местной добычи, пишет Trading Economics.