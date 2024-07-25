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Brent подешевела до $81,08 за баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти опускаются утром в четверг после активного роста днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

К 8:01 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,77%) до $81,08 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,7 (0,9%), до $81,71 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,64 (0,82%), до $76,95. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,63 (0,8%), до $77,59 за баррель.

Как сообщило накануне Министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 5,57 млн баррелей, дистиллятов - на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным Bloomberg.

"Отчет Минэнерго был хорошим, и фьючерсы ожидаемо подскочили после его публикации, - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. - Однако в будущем "быки" хотели бы видеть больше сигналов сильного и стабильного потребительского спроса".

Brent WTI Минэнерго США
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