"Финам" планирует в августе предоставить доступ к внебиржевым торгам валютой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Финам" планирует в ближайшие недели предоставить своим клиентам возможность внебиржевой торговли валютой через приложение, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Дмитрий Леснов.

"С середины июня наши клиенты перестали иметь возможность свободно торговать валютами недружественных стран. Поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления внебиржевой торговли валютой, к которой они привыкли - доллары, евро. Все, что ушло, условно говоря, с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов", - сказал Леснов журналистам.

"Этот инструмент внебиржевой торговли через привычные терминал, приложение, в том числе Finamtrade, мы в ближайшие несколько недель готовы будем предоставить", - добавил он.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

"Мы надеемся, что в течение нескольких недель. Там технические есть свои особенности. Август, вторая половина, мы ожидаем, что такая возможность должна появиться. Мы видим интерес больше с точки зрения покупки валюты как хеджирование рисков, нежели как спекуляций", - уточнил позднее Леснов "Интерфаксу".