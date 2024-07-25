Поиск

Brent подешевела до $80,65 за баррель

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти усилилось днем в четверг на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

К 14:15 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,06 (1,3%), до $80,65 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,96 (1,24%), до $76,63 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 0,8% на данных о резком снижении запасов топлива в США.

Как сообщило Министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение резервов отмечено по итогам четвертой недели подряд впервые с прошлого сентября.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%. Такое решение регулятора повысило опасения участников рынка по поводу состояния экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

"Это решение, возможно, является частью плана, согласованного на недавнем пленуме Компартии Китая, но рынок явно обеспокоен тем, насколько успешно такая мера сможет решить проблемы китайского сектора недвижимости", - сказал инвестиционный аналитик брокерской компании XM Ахиллеас Георголопулос.

Brent WTI НБК США Китай Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

Народный банк Китая внезапно снизил ставку MLF на 20 б.п., до 2,3%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });