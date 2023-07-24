Квартальная выручка Vodafone снизилась на 5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В I финансовом квартале (завершился 30 июня) британский оператор связи Vodafone Group зафиксировал 5%-е снижение выручки, до 10,74 млрд евро против 11,28 млрд евро годом ранее.

Сервисная выручка - ключевой показатель продаж телекоммуникационных услуг - уменьшилась на 4,2%, до 9,11 млрд евро с 9,51 млрд евро годом ранее.

Органический рост сервисной выручки Vodafone составил 3,7% по сравнению с 1,9% в последнем квартале прошлого фингода.

Компания подтвердила прогноз скорректированной EBITDA на текущий фингод на уровне 13,3 млрд.

"Мы сделали первые шаги в реализации нашего плана, сфокусированного на клиентах, упрощении операций и развития бизнеса, но нам по-прежнему многое предстоит сделать", - заявила главный исполнительный директор Vodafone Маргарита Делла Валле.

Компания также объявила в понедельник, что ее главным финансовым директором с 1 сентября 2023 года станет Лука Мучич, занимавший аналогичный пост в SAP SE с 2014 года по конец марта 2023 года.