Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Квартальная выручка Vodafone снизилась на 5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В I финансовом квартале (завершился 30 июня) британский оператор связи Vodafone Group зафиксировал 5%-е снижение выручки, до 10,74 млрд евро против 11,28 млрд евро годом ранее.

Сервисная выручка - ключевой показатель продаж телекоммуникационных услуг - уменьшилась на 4,2%, до 9,11 млрд евро с 9,51 млрд евро годом ранее.

Органический рост сервисной выручки Vodafone составил 3,7% по сравнению с 1,9% в последнем квартале прошлого фингода.

Компания подтвердила прогноз скорректированной EBITDA на текущий фингод на уровне 13,3 млрд.

"Мы сделали первые шаги в реализации нашего плана, сфокусированного на клиентах, упрощении операций и развития бизнеса, но нам по-прежнему многое предстоит сделать", - заявила главный исполнительный директор Vodafone Маргарита Делла Валле.

Компания также объявила в понедельник, что ее главным финансовым директором с 1 сентября 2023 года станет Лука Мучич, занимавший аналогичный пост в SAP SE с 2014 года по конец марта 2023 года.

Vodafone Лука Мучич Маргарита Делла Валле SAP SE Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания

Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Набиуллина заявила о вероятном повышении ключевой ставки в дальнейшем

ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

Набиуллина заявила, что ДКП ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4% к концу 2024 г.

Правкомиссия одобрила продажу активов Decathlon в РФ компании-владельцу франшизы Mango

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });