Honeywell увеличила выручку на 5% во II квартале

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International увеличила чистую прибыль в расчете на акцию во втором квартале 2024 года на 6%, выручку - на 5%, однако ухудшила прогноз для скорректированной прибыли на весь текущий год.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,54 млрд, или $2,36 в расчете на акцию, против $1,49 млрд, или $2,22 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,49 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,42 на акцию.

Квартальная выручка Honeywell увеличилась до $9,58 млрд с $9,15 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $9,41 млрд.

Компания улучшила прогноз выручки на 2024 год, до $39,1-39,7 млрд с ожидавшихся ранее $38,5-39,3 млрд, при этом ухудшив прогнозный диапазон для скорректированной прибыли до $10,05-10,25 на акцию с $10,15-10,45 на акцию.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.