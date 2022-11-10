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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Глава Keurig Dr Pepper ушел в отставку спустя четыре месяца после назначения

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Keurig Dr Pepper Озан Докмеджиоглу ушел в отставку в связи с нарушением кодекса корпоративной этики, говорится в сообщении производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих.

Подробности причин отставки не разглашаются, однако в сообщении компании подчеркивается, что нарушения не связаны со стратегией, операционной деятельностью или финансовой отчетностью.

Докмеджиоглу возглавил компанию 29 июля, до этого он занимал пост финансового директора.

После его ухода на должность главного исполнительного директора вернется бывший CEO Боб Гамгорт, который сейчас занимает пост председателя совета директоров.

Котировки акций Keurig Dr Pepper растут на 2,3% в начале торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 4,3%, до $53,2 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 18,6%.

Keurig Dr Pepper
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