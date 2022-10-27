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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Производитель газировки и кофемашин Keurig Dr Pepper снизил чистую прибыль в III кв. в 2,9 раза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper Inc в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль в 2,9 раза под влиянием инфляционного давления.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $180 млн, или 13 центов в расчете на акцию, по сравнению с $530 млн, или 37 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель составил 46 центов, совпав с прогнозами аналитиков.

При этом выручка увеличилась на 11,4% в годовом выражении, до $3,62 млрд, и превзошла прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $3,25 млрд.

Продажи кофе и кофемашин в третьем выросли на 4,7% - до $1,21 млрд, пакетированных напитков - на 13,5%, до $1,76 млрд. Доход от реализации концентратов подскочил на 17,1% и достиг $459 млн, сообщается в отчетности.

Котировки акций Keurig Dr Pepper снижаются на 2,8% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 2,4%, до $54,9 млрд.

Производитель выпускает такие газированные напитки, как Dr Pepper, 7UP и Schweppes.

Keurig Dr Pepper
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