American Airlines улучшила прогноз скорректированной прибыли на IV квартал

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - American Airlines Group Inc. повысила прогноз прибыли без учета разовых факторов на четвертый квартал 2024 года, отметив продолжающееся улучшение ценовой среды.

Как говорится в пресс-релизе авиакомпании, ее новый прогноз предполагает скорректированную прибыль на уровне $0,55-0,75 на акцию в текущем квартале. Ранее American Airlines ожидала, что этот показатель составит $0,25-0,5 на акцию.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль компании в четвертом квартале на уровне $0,39 на акцию.

Прогноз для показателя TRASM (совокупный доход на предельный пассажирооборот) также улучшен. Теперь American Airlines ожидает, что его повышение в текущем квартале составит до 1%, тогда как ранее прогнозировала снижение на 1-3%.

American Airlines также сообщила в четверг о продлении и расширении партнерства с Citigroup Inc. в сфере выпуска кобрендинговых кредитных карт.

Акции авиакомпании подскочили в цене на 8,9% в ходе торгов в четверг. С начала 2024 года они подорожали на 18%.