Банк России отметил сохранение смещения рисков в сторону проинфляционных

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных, считает Банк России. Об этом говорится в комментарии ЦБ к решению по повышению ставки до 18%.

Основные проинфляционные риски ЦБ связывает "с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста". Дезинфляционные риски, в первую очередь, по оценке ЦБ, связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

В II квартале 2024 года ЦБ оценил рост цен с поправкой на сезонность в среднем в 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. "В последние месяцы вклад в ускорение инфляции отчасти вносили разовые факторы. В то же время устойчивое инфляционное давление также повысилось. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в II квартале 2024 года возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%, по оценке на 22 июля. Этот рост отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги", - говорится в комментарии.

Банк России также отметил продолжающийся рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но остались высокими. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции, отмечает регулятор.

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7,% с 4,3-4,8%.