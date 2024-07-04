Набиуллина констатировала, что проинфляционные риски реализовались

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Последние данные по инфляции говорят об отклонении от базового сценария, на совете директоров Банка России в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки, сообщила журналистам в кулуарах финансового конгресса председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались", - отметила она.

Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 1 июля выросла до 9,13% с 8,57% на 24 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов 4 июля высказал мнение, что на пике годовая инфляция будет близка к уровню 9,13% и двузначного уровня не достигнет.

Пик инфляции в ЦБ ожидают в июле, в том числе из-за сильного повышения тарифов на ЖКХ, сказал в этот же день зампред Банка России Алексей Заботкин. В августе-сентябре, по его прогнозу, годовая инфляция начнет снижаться. При этом он сказал, что ЦБ по-прежнему намерен вернуть инфляцию к таргету в 4% в 2025 году: "Уровень 4%, наверно, будет достигнут где-то к середине, ко второй половине следующего года".

Прогноз по инфляции ЦБ "значимо уточнит" в сторону повышения 26 июля, сказал также Заботкин.

7 июня в пресс-релизе по ставке Банк России отметил дальнейшее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски ЦБ связывает с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.