ЦБ по-прежнему оценивает состояние экономики РФ как существенно перегретой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, в пятницу повысивший ключевую ставку до 18% с 16%, по-прежнему оценивает состояние российской экономики как существенно перегретой и считает, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо для того, чтобы избежать сценария стагфляции в будущем.

"Темпы роста ВВП в I-II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей "практически исчерпаны".

"Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий", - объяснила Набиуллина решение банка по ставке.

Инвестиции, которые осуществляют компании в повышение производительности труда, дадут свой эффект "лишь со временем". Кроме того, возможности бизнеса по техперевооружению ограничены из-за увеличения стоимости оборудования и других ресурсов на фоне роста инфляции и санкций, считает она.

"Хотя предложение товаров и услуг в этих условиях продолжит расширяться, это будет происходить не так быстро, как сейчас растет спрос", - ожидает глава ЦБ.

В пятницу помимо решения о повышении ключа на 200 базисных пункта ЦБ обновил свой среднесрочный прогноз, повысив ожидания по динамике ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4,0% с 2,5-3,5% в апрельской версии. Одновременно банк понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%, в 2026 году - до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает рост экономики в интервале 1,5-2,5%.

Также ЦБ существенно повысил прогноз по инфляции на 2024 год - до 6,5-7% с прежних ожиданий 4,3-4,8% и сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год: вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4,0-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.