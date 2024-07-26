Обновленный прогноз по ставке ЦБ не предполагает ее снижения в 2024 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России в своем новом прогнозе по ключевой ставке не предполагает, что в текущем году она будет снижаться, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что в начале года и аналитики, и регулятор высказывались о скором начале снижения ключевой ставки на базе имевшихся на тот момент данных.

"Что мы видели в начале года по этим данным? Текущая инфляция существенно замедлилась с осенних пиков, инфляционные ожидания снижались, напряженность на рынке труда, как минимум, перестала расти, денежно-кредитные условия ужесточались, рост потребительской активности замедлился, и одновременно росла склонность населения к сбережениям. Это было учтено в прогнозах экспертов и в нашем прогнозе. Тогда наш прогноз на основе данных, доступных в начале года, предполагал пространство для снижения ставки в этом году", - пояснила глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, где было принято решение о повышении ключевой ставки на 200 б.п. до 18% годовых.

По ее словам, "возможно, такая уверенность экспертов, финансового рынка, бизнеса подкреплялась тем, что за, по сути, 10 лет таргетирования инфляции, это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса".

"Наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", - отметила Набиуллина.

Также, сопоставляя текущую ситуацию с эпизодами 2014 и 2022 годов, Набиуллина отметила, что разница заключается в том, что пиковые значения ставки в те годы были кратковременными, так как они были связаны с рисками финансовой стабильности, внешними шоками, а спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие внешних шоков, сейчас же высокий уровень ставок – это ответ на перегрев спроса, при том, что все остальные факторы спроса работают на его расширение.

"Это коренное различие, и в полной мере понимание длительности периода поддержания высоких ставок, оно сформировалось только в последние месяцы. По мере выхода новой информации, если вы заметили, мы стали делать акцент на том, что возвращение к инфляции будет требовать более длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, и в прошлом месяце мы начали говорить, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции", - сказала она.