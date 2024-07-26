ЦБ сделает выводы о динамике ипотечного кредитования ближе к концу III квартала

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Данные по ипотеке за июнь и июль находились под влиянием временных эффектов, более обоснованные выводы об устойчивой динамике ипотечного кредитования можно будет делать ближе к концу третьего квартала, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"На июнь пришелся пик заявок по льготной ипотеке. Заемщики ожидали окончания ее действия и торопились запрыгнуть в последний вагон. В июле спрос на ипотеку сократился, но фактически первые две недели июля были паузой в совершении сделок, поскольку не были утверждены новые параметры "Семейной ипотеки". Поэтому данные за июнь с завышенными темпами, и за июль - с заниженными темпами роста кредитов - не показательные", - сказала она.

"Более обоснованные выводы об устойчивой динамике ипотечного кредитования можно будет сделать только после исчерпания этих временных эффектов, то есть ближе к концу третьего квартала", - добавила она.