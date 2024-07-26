ЦБ повысил прогнозы по росту корпоративного и розничного кредитования на 2024 г.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту розничного кредитования в РФ на 2024 год до 10-15%, говорится в среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 26 апреля 2024 года, ЦБ прогнозировал, что в 2024 году темпы роста розничного кредитования составят от 7% до 12%.

Прогноз по корпоративному кредитованию в 2024 году также был повышен - до 10-15% с 8-13% ранее. Прогноз по росту ипотечного кредитования в 2024 году оставлен без изменений, на уровне 7-12%.

"Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование. В II квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте", - говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 18% с 16%.

Регулятор понизил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году до 6-11% с 7-12% ранее. Прогноз по росту розничного кредитования сохранен на уровне 7-12%, по росту ипотеки - понижен до 8-13% с 10-15%.

Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2026 год понижен до 7-12% с 8-13%, розничного - также понижен до 7-12% с 8-13%, ипотеки - сохранен на уровне 10-15%.

ЦБ представил прогноз на 2027 год, согласно ему, рост корпоративного кредитования составит 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.