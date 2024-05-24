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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

ЦБ не ждет рисков для застройщиков из-за сворачивания льготной ипотеки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля и корректировка условий других льготных программ могут привести к временному сокращению спроса на жилье, но не окажут значимого негативного влияния на застройщиков, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Меры на рынке ипотеки будут способствовать повышению адресности льготных программ и постепенному сокращению разрыва в ценах между первичным и вторичным рынками жилья, который на I квартал 2024 года составил 55%, по данным Росстата. Индикатор перегрева на первичном рынке жилья в первом квартале достиг 15%, в то время как для вторичного жилья этот показатель составляет 1%, говорится в обзоре.

Поддержанию устойчивости строительного сектора в условиях возможного снижения спроса на жилье во втором полугодии 2024 года будут способствовать наполненность счетов эскроу и распроданность строящихся объектов. Сценарий снижения спроса возможен в случае значительного изменения условий программ государственного льготного кредитования и сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Для оценки последствий данного сценария Банк России в конце 2023 года провел опрос крупнейших банков, на которые приходится свыше 80% кредитов, выданных застройщикам. В случае снижения объема выручки от продаж на 10% большинство проектов жилищного строительства сохраняют финансовую устойчивость, отмечает ЦБ.

Росстат Банк России ЦБ РФ
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