Поиск

ЦБ обсуждал введение макропруденциальных мер для корпоративных кредитов, пока решения нет

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждал введение макропруденциальных мер для корпоративных кредитов, но пока решение не принял, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается макропру для корпоративного кредитования, в принципе теоретически это возможно. В некоторых странах есть такие макропруденциальные мер", - заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что макропруденциальные меры не влияют на темпы роста кредитования, но предотвращают рост закредитованности заемщиков с большой долговой нагрузкой. По ее словам, выручка предприятий может не позволять обслуживать кредиты, которые зачастую берутся на сделки по слиянию и поглощению или для осуществления экспансии на рынке.

"Вот для предотвращения таких ситуаций возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", - заявила она.

Сейчас ЦБ имеет право ограничивать банкам выдачу потребительских кредитов высоко рискованным заемщикам, используя макропруденциальные лимиты. В Госдуме также рассматривается законопроект, расширяющий полномочия регулятора вводить лимиты на ипотечные кредиты.

Эльвира Набиуллина Госдума Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ готов рассматривать новые способы для разблокировки активов россиян

Набиуллина отметила сохранение повышенного инфляционного давления

Sinopec оспорила в Верховном суде России решения судов по спору с ФНС из-за налогов

Sinopec оспорила в Верховном суде России решения судов по спору с ФНС из-за налогов

Биржевые цены на бензин вошли в коррекцию, Аи-95 дешевеет впервые с начала июня

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

РСХБ ждет роста потребления мороженого в России в 2024 году на 13% из-за жары

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });