ЦБ обсуждал введение макропруденциальных мер для корпоративных кредитов, пока решения нет

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждал введение макропруденциальных мер для корпоративных кредитов, но пока решение не принял, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается макропру для корпоративного кредитования, в принципе теоретически это возможно. В некоторых странах есть такие макропруденциальные мер", - заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что макропруденциальные меры не влияют на темпы роста кредитования, но предотвращают рост закредитованности заемщиков с большой долговой нагрузкой. По ее словам, выручка предприятий может не позволять обслуживать кредиты, которые зачастую берутся на сделки по слиянию и поглощению или для осуществления экспансии на рынке.

"Вот для предотвращения таких ситуаций возможно применение макропруденциальных мер. Мы обсуждали какое-то время назад, но к решению пока не пришли", - заявила она.

Сейчас ЦБ имеет право ограничивать банкам выдачу потребительских кредитов высоко рискованным заемщикам, используя макропруденциальные лимиты. В Госдуме также рассматривается законопроект, расширяющий полномочия регулятора вводить лимиты на ипотечные кредиты.