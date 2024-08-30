Банк России установил более жесткие макропруденциальные лимиты на IV квартал

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России установил более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2024 года и анонсировал повышение с 1 ноября надбавок по нецелевым потребкредитам с залогом транспортного средства, чтобы ограничить обход МПЛ банками.

Как сообщает сайт ЦБ, макропруденциальные лимиты направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов). Меры позволят ограничить закредитованность граждан и накопление банками повышенных рисков.

Регулятор отмечает, что значительная часть портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% своего дохода: 53% задолженности на 1 июля 2024 года (64% на 1 января 2023 года). Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле влияет на риск возможных потерь банка, особенно в случае стресса. Действие МПЛ позволяет сокращать ее за счет улучшения структуры выдаваемых кредитов.

Во втором квартале 2024 года доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% составила 33% у банков и 31% у микрофинансовых организаций (МФО).

Для перехода к более сбалансированной структуре кредитования Банк России ужесточает МПЛ по кредитам (займам) с высоким ПДН на IV квартал 2024 года. Значения МПЛ для банков и МФО выравниваются, чтобы ограничить потенциальный регулятивный арбитраж (в том числе с учетом того, что ряд банковских групп, активно работающих на розничном рынке, включает МФО).

ЦБ также заявил о расширении практик предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов.

Во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80% (необеспеченных потребительских кредитов - только 12%). При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными, отмечает ЦБ. Средний уровень ПСК по ним составляет 27% (28% по кредитам наличными, 21% по автокредитам), а доля кредитов с просроченными платежами свыше 30 дней на 3-й месяц жизни кредита - 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).

"Таким образом, оформление залога в виде транспортного средства позволяет отдельным банкам снижать регулятивную нагрузку, так как такие кредиты не включаются в расчет МПЛ. При этом данные банки берут на себя повышенные риски, обусловленные высоким уровнем ПДН заемщика.

Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой", - говорится в сообщении ЦБ.

Переход к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам будет способствовать снижению рисков банков и МФО, а также ограничению рисков заемщиков, указал регулятор. Решение о значении макропруденциальных лимитов на первый квартал 2025 года Банк России примет в ноябре 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.