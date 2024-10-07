Поиск

Apollo Global купит американскую Barnes Group за $3,6 млрд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Apollo Global Management покупает американскую Barnes Group Inc., производителя и поставщика услуг в сегменте продукции промышленного назначения, за $3,6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Barnes, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. По ее условиям, акционеры компании получат по $47,5 за бумагу.

Стороны планируют закрыть сделку до конца первого квартала 2025 года. Она требует одобрения регулирующих органов и акционеров Barnes.

Совет директоров Barnes поддержал сделку и рекомендовал акционерам одобрить ее.

После закрытия сделки Barnes станет частной компанией, и ее акции перестанут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Она продолжит работать под своим брендом.

Barnes обслуживает широкий круг отраслей, включая аэрокосмический сектор, операции в котором она планирует расширять.

"Мы видим возможности для дальнейших инвестиций в Barnes и расширения ее операций, которые могут выиграть в результате долгосрочных трендов спроса в аэрокосмической отрасли, а также в результате потребностей в высокопроизводительных компонентах и решениях на широком круге рынков", - отмечают в Apollo.

Акции Barnes прибавляют в цене 2,4% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала 2024 они подорожали на 38,7%.

Barnes Group, основанная в 1857 году, имеет штаб-квартиру в Бристоле (Коннектикут).

Apollo Apollo Global Management Barnes Бристоль Коннектикут США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

VK приобрела 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

Цена нефти Brent снизилась до $77,8 за баррель

Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда

Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });