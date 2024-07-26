Прогноз ЦБ по инфляции-2024 находится в диапазоне ожиданий Минэкономразвития

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Прогноз Банка России по инфляции в стране в 2024 году на уровне 6,5-7% совпадает с диапазоном, который ожидает Минэкономразвития, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"Мы одинаково (с ЦБ - ИФ) исходим из того, что к концу года она будет снижаться. Этот процесс мы в принципе последние недели уже видим", - отметил он, добавив, что Минэкономразвития по инфляции "всегда ориентируется на те целевые значения, которые задает Центральный банк".

Отвечая на вопрос о том, согласно ли министерство с обновленным прогнозом Банка России по инфляции на этот год, Решетников сказал: "Он находится в нашем диапазоне текущих оценок".

ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку до 18% с 16%, одновременно пересмотрев среднесрочный прогноз. В частности, банк существенно повысил прогноз по инфляции на 2024 год - до 6,5-7% с прежних ожиданий на уровне 4,3-4,8%. Также ЦБ сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год: вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Текущий макропрогноз Минэкономразвития, который министерство планирует обновить к концу августа, предполагает инфляцию в 2024 году на уровне 5,1%, с 2025 по 2027 год - на уровне 4%.