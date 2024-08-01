ЦБ РФ рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил Ганган в рамках прямого эфира на "Одноклассниках".

"Это не означает, что ни один продукт не будет расти больше, чем на 4%. Мы не можем влиять на цены отдельных товаров, как не можем повелевать природой и погодой, но мы стараемся приблизить рост общего уровня цен к 4%", - добавил первый замглавы департамента.

Он отметил, что для экономики плохо, когда наблюдается и высокий рост цен, и устойчивое снижение цен.

"Небольшой рост цен, умеренный, предсказуемый, понятный рост цен - это нормально. Такое происходит во всех экономиках. Такой умеренный рост цен является в каком-то смысле необходимым условием для такого планомерного, постепенного, плавного и стабильного роста экономики. Когда цены из года в год понемногу растут - это подталкивает производителей наращивать производство, увеличивать свою прибыль и выручку", - сказал Ганган.

Он уверен, что ЦБ способен обеспечить низкую стабильную инфляцию. "Безусловно, есть разовые факторы, которые могут вносить такую повышенную амплитуду и волатильность. Корзина не состоит только из услуг ЖКХ, только из продовольственных товаров. Даже когда случаются такие шоки (всплеск роста цен на отдельные товары и услуги - ИФ), надо понимать, что они разовые. Случился неурожай, цены подскочили, но это не значит, что через год они должны обязательно подскочить на эту же величину", - отметил он.

"В целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у ЦБ есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заявил первый замглавы департамент ЦБ.

Он напомнил, что самый эффективный инструмент борьбы с ростом цен - повышение ключевой ставки. Банк России в июле повысил ставку до 18%, впервые с декабря 2023 года. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятор начал год назад, с июля по декабрь 2023 года ставка выросла с 7,5% до 16%.