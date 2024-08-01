ЦБ РФ рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем году, в 2025 году, то есть цены по итогам 2025 года вырастут на 4%", - сообщил Ганган в рамках прямого эфира на "Одноклассниках".
"Это не означает, что ни один продукт не будет расти больше, чем на 4%. Мы не можем влиять на цены отдельных товаров, как не можем повелевать природой и погодой, но мы стараемся приблизить рост общего уровня цен к 4%", - добавил первый замглавы департамента.
Он отметил, что для экономики плохо, когда наблюдается и высокий рост цен, и устойчивое снижение цен.
"Небольшой рост цен, умеренный, предсказуемый, понятный рост цен - это нормально. Такое происходит во всех экономиках. Такой умеренный рост цен является в каком-то смысле необходимым условием для такого планомерного, постепенного, плавного и стабильного роста экономики. Когда цены из года в год понемногу растут - это подталкивает производителей наращивать производство, увеличивать свою прибыль и выручку", - сказал Ганган.
Он уверен, что ЦБ способен обеспечить низкую стабильную инфляцию. "Безусловно, есть разовые факторы, которые могут вносить такую повышенную амплитуду и волатильность. Корзина не состоит только из услуг ЖКХ, только из продовольственных товаров. Даже когда случаются такие шоки (всплеск роста цен на отдельные товары и услуги - ИФ), надо понимать, что они разовые. Случился неурожай, цены подскочили, но это не значит, что через год они должны обязательно подскочить на эту же величину", - отметил он.
"В целом, чтобы обеспечить стабильную динамику цен, у ЦБ есть инструменты, и мы в следующем году обязательно обеспечим так, чтобы инфляция была у нашей цели", - заявил первый замглавы департамент ЦБ.
Он напомнил, что самый эффективный инструмент борьбы с ростом цен - повышение ключевой ставки. Банк России в июле повысил ставку до 18%, впервые с декабря 2023 года. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики регулятор начал год назад, с июля по декабрь 2023 года ставка выросла с 7,5% до 16%.
ЦБ по итогам заседания совета директоров 26 июля повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с прежних 4,3-4,8%. Банк России также сдвинул вверх прогноз по инфляции на 2025 год и вместо целевых 4% дал диапазон на уровне 4,0-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.