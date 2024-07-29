Девелопер "АПРИ" проводит IPO по верхней границе ценового диапазона

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ" установил цену размещаемых в рамках IPO акций на уровне 9,7 рубля за ценную бумагу, говорится в сообщении компании.

Объем размещения - 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

"АПРИ" проводит IPO на МосБирже в формате cash-in. Ценовой диапазон был установлен на уровне 8,8-9,7 рубля/акция. Период сбора заявок - с 22 июля по 29 июля.

Ранее предполагалось, что объем размещения в денежном выражении должен составить 0,5-1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%.

Банк России 25 июня зарегистрировал дополнительный выпуск 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций "АПРИ" номиналом 1 рубль каждая под IPO.

По данным отчета по МСФО за 2023 год, уставный капитал "АПРИ" составляет 1 млрд 24,763 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Согласно проспекту допэмиссии, до размещения материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - владела 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежало Виктору Иванову.

43,7353% "ОК-Финанс" принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент "АПРИ" Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья, доля рынка в 2023 году - около 30%. В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и на острове Русском во Владивостоке, в Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК "АПРИ" увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тыс. кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.