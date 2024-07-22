Топливные ассоциации направили Новаку письма с описанием проблем вокруг Аи-95

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) и некоммерческая организация "Ассоциация товарных брокеров" (АТБ, объединяет крупных частных топливных трейдеров РФ) направили письма вице-премьеру Александру Новаку, в которых обращают внимание на сложную ситуацию с обеспечением топливного рынка бензином марки Аи-95. Профессиональные участники рынка также отмечают рост биржевых цен на этот вид бензина, при этом каждая из ассоциаций предлагает свой набор мер по стабилизации ситуации. С текстами писем ознакомился "Интерфакс".

РТС пишет снова и снова

РТС отмечает несоответствие производства и продаж на бирже бензинов марок Аи-92 и Аи-95 к структуре потребления этих марок бензинов на внутреннем рынке. Этот факт, по мнению союза, является одной из основных причин опережающего роста оптовых цен на высокооктановые марки бензинов.

"В мае прошлого года РТС уже обращался по данному вопросу в Минэнерго РФ. В настоящее время ситуация практически не изменилась. Несмотря на рост производства бензинов АИ-95 (и выше), которые в общей корзине производства автомобильных бензинов 5 класса составляет уже более 45%, потребление бензинов этих марок также растет и составляется в среднем по стране около 57%. Не меняется и структура продаж бензинов на биржевых торгах. Структура продаж бензинов марок Аи-92 и Аи-95 (и выше) за последние месяцы текущего года следующая - май 58,8% и 41,2%, июнь 59,2% и 40,8%, июль 57,6% и 42,4%", - отмечается в письме РТС.

Союз подчеркивает, что несоответствие объемов производства и биржевых продаж фактическому потреблению бензинов приводит к повышенному спросу на высокооктановые продукты. В итоге спред между оптовыми ценами бензинов Аи-92 и Аи-95 в настоящее время достиг 15-16 тысяч рублей за тонну. Растет и разница в розничных ценах на бензины этих марок.

В связи с этим РТС просит Новака дать поручение о принятии мер по увеличению производства высокооктановых марок бензинов в соответствии со сложившимся спросом. Кроме того, РТС предлагает установить нормативы для биржевых продаж бензинов - отдельно для Аи-92, отдельно для Аи-95.

АТБ выдвигает свои предложения

АТБ тоже подчеркивает, что на протяжении последних лет отчетливо сложилась тенденция обновления автомобильного парка РФ и перераспределения доли потребления 92-го бензина в пользу 95-го. По имеющимся у АТБ данным, в настоящее время потребление бензина в среднем по России распределяется в долях: 43% - Аи-92 и 57% - Аи-95, но в ЦФО и ЮФО доля потребления 95-го бензина еще выше. В то же время, структура продаж бензинов на СПбМТСБ не соответствует структуре потребления и распределена в долях: 60% - Аи-92 и 40% - Аи-95. "Фактически, 95-й бензин уже является более социально значимым товаром по сравнению с 92-м", - считает организация.

АТБ отмечает, что в существующих минимальных нормативах продаж на бирже, установленных совместным приказом ФАС и Минэнерго, минимальный процент продаж, 15% от производства, указан для группы "бензины" без дифференциации на 92-й и 95-й сорта. "В период наиболее высокого спроса производители снижают объемы биржевых продаж 95-го бензина, увеличивая продажу 92-го, что приводит к резкому росту цен, формально не являясь нарушением. Аналогично, в предельных ценах отсечения, выше которых не выплачивается субсидия по обратному демпфирующему акцизу, также отсутствует предельная цена на 95-й бензин, а присутствует только на 92-й бензин и дизельное топливо (цена складывается из цен корзины различных сортов - ДТ летнее, межсезонное и зимнее)", - поясняет АТБ.

Таким образом, потребление 95-го бензина увеличивается, его доля в производстве поставок на внутренний рынок растет, при этом отсутствуют нормативы по его продаже и предельной цене, стимулирующей нефтяные компании увеличивать такие продажи, из-за чего происходит ежегодный резкий рост стоимости 95-го бензина.

"В связи с вышеизложенным, а также с учетом важности решения проблемы, просим дать поручение о введении отдельного норматива продаж в размере 15% от производства 95-го бензина и введении предельной цены отсечения для выплат по обратному демпфирующему акцизу для нефтяных компаний также по 95-му бензину по формуле: предельная цена 92-го бензина 64515 руб./тонна + 6 000 руб./тонна = 70515 руб./тонна. Либо установить предельную цену на корзину бензинов и рассчитывать ее по аналогии с ДТ, исходя из пропорции 43% - Аи-92 и 57% - Аи-95: 64515*0,43 + 70515*0,57 = 67 943 руб./тонна", - предлагает АТБ.

Цены все растут

Как сообщалось, цены на бензины на бирже фактически безостановочно растут с начала июня. Стоимость Аи-95 на СПбМТСБ уже несколько торговых сессий находится выше 70 тыс. рублей за тонну, приближаясь к рекордам ценового кризиса 2023 года, когда стоимость 95-го бензина перешагивала отметку 76 тыс. рублей за тонну. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже приближается к 16 тыс. рублей по национальному индексу, что противоестественно для бензинного сегмента. Спрос на 95-й бензин в июле-августе продолжит увеличиваться, поскольку отпускной период в России выйдет на пик.

Ведомства надеются, что стабилизировать ситуацию поможет возобновление запрета на экспорт бензинов. Обсуждается вариант вступления в силу такого решения с 1 августа, Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей этого топлива - до конца года. Ранее Новак, комментируя такие предложения, заявил, что решение на август будет принято в конце июля с учетом текущей ситуации, в целом же ситуация на рынке бензина Аи92 и дизтоплива стабильная. "Несколько напряглась ситуация по 95-му, но мы эти вопросы решаем", - говорил Новак.

В Федеральной антимонопольной службе на прошлой неделе заявили, что намерены потребовать от нефтяных компаний данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на 95-й бензин. Кроме того, ведомство рекомендовало провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на этот вид топлива.

Между тем, собеседники "Интерфакса" в топливной сфере высказывают мнения, что предложение 95-го бензина на российском рынке последние годы всерьез не успевает за растущим спросом - и в этом корень бензиновой проблемы.