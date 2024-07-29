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В Великобритании объем новой ипотеки в июне достиг максимума с ноября 2022 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в июне 2024 года объем ипотечного кредитования увеличилсядо 2,65 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд) по сравнению с 1,26 млрд фунтов месяцем ранее, сообщила пресс-служба Банка Англии.

Это максимальное значение с ноября 2022 года и существенно выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, - 1,2 млрд фунтов.

Число новых ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, в июне осталось на уровне примерно 60 тысяч, при этом число одобрений запросов на рефинансирование ипотеки сократилось до 27,5 тысячи с 29,3 тысячи в мае.

Объем потребительских кредитов в июне понизился до 1,2 млрд фунтов с майских 1,5 млрд фунтов.

Великобритания Банк Англии
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