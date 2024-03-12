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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Великобритании просроченные ипотечные долги обновили в IV квартале 7-летний максимум

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Великобритании в четвертом квартале 2023 года обновил семилетний максимум, согласно данным Банка Англии.

В октябре-декабре просроченная задолженность выросла до максимальных с четвертого квартала 2016 года 1,23% непогашенных сумм по ипотечным кредитам с 1,12% в третьем квартале.

Такая динамика отмечена на фоне значительного роста процентных ставок в последние три года.

Рекордный уровень просроченной ипотечной задолженности был достигнут в первом квартале 2009 года и составлял 3,64%.

Великобритания
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