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В Великобритании в январе снизилось число одобренных ипотечных займов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании количество ипотечных займов, получивших одобрение в январе, снизилось до 66,19 тысячи с 66,51 тысячи в декабре, сообщил Банк Англии.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали более значительного сокращения этого показателя - до 65,7 тысячи.

При этом в январе британцы взяли ипотечные кредиты на общую сумму 4,207 млрд фунтов стерлингов ($5,31 млрд). Это самый высокий показатель с сентября 2022 года. Средняя реальная ставка выросла до 4,51% с 4,47% годовых в декабре, когда она достигла минимума с апреля 2023 года.

Великобритания Банк Англии
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