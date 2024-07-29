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Brent подешевела до $80,78 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются вечером в понедельник.

К 17:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,43%), до $80,78 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,4%), до $76,85 за баррель.

В начале торгов нефть дорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана в ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

"Пока у нефти не получается оседлать позитивный для котировок новостной фон, характеризующийся усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, - сказал старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - Во второй половине прошлой недели новости о падении запасов нефти в Штатах на 3,7 млн баррелей также не сумели привлечь покупателей".

"Осторожные трейдеры, скорее всего, предпочтут дождаться падения цен на WTI ниже $75 за баррель, что ознаменует пробитие технического уровня сопротивления в районе предыдущих минимумов за 16 месяцев", - добавил он.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 5 и достигло 482 единиц. Число газовых установок сократилось на 2 и составило 101.

Brent Baker Hughes WTI Ливан США Ближний Восток Израиль
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