Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу, завершая в минусе третью неделю подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составила $80,85 за баррель, что на $1,52 (1,85%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,5 (1,92%), до $76,78 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 2%.

Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания снижения спроса в Китае в условиях ослабления роста экономики страны.

Потребление дизельного топлива в КНР во втором полугодии 2024 года может сократиться на 5,6% в годовом выражении после уменьшения на 4,2% в первом полугодии, прогнозируют эксперты Mysteel OilChem, мнение которых приводит Bloomberg.

В целом потребление нефтепродуктов в Китае во второй половине этого года может снизиться на 3,8%, отмечают в China Petrochem со ссылкой на прогнозы China Petroleum Planning and Engineering Institute.

Трейдеры также надеются на продвижение переговоров между Израилем и ХАМАС об условиях прекращения огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, отмечает Market Watch.