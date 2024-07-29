Иностранные ЦФА могут получить доступ к обращению в РФ под контролем ЦБ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил норму, которая позволяет иностранным цифровым финансовым активам (ЦФА) торговаться на российских блокчейн-площадках. ЦБ будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Одновременно вводится зеркальное упрощение выхода российских ЦФА на внешние блокчейн-площадки.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№ 237585-8) о легализации майнинга.

Доступ иностранных ЦФА на российский рынок

"Иностранные цифровые права допускаются к обращению в РФ в соответствии с настоящим федеральным законом в качестве цифровых финансовых активов, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в поправках, опубликованных в электронной базе данных парламента.

Российский оператор по выпуску ЦФА сможет допускать у себя на площадке обращение иностранных цифровых активов в соответствии с внутренним документом оператора.

Речь идет зарубежных ЦФА, которые попадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

ЦБ для обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы интересам инвесторов вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав в качестве цифровых прав на российских блокчейн-площадках. Банк России вправе установить дополнительные требования к иностранным цифровым правам, которые могут быть размещены в российских системах. ЦБ также сможет определять требования к лицам, которые вправе приобретать иностранные ЦФА, при этом в законе прямо прописывается запрет на их покупку физлицами, гражданами РФ без разрешения регулятора.

Выход российских ЦФА на внешний рынок

Поправки, опубликованные в электронной базе данных парламента, также зеркально упрощают интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами. В предмет регулирования российского законодательства вводится такое понятие как "иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов", он ведет учет и переход прав на зачисленные ему ЦФА, принадлежащие иным лицам, в соответствии с законом своего места нахождения или регистрации. Требования к иностранным номинальным держателям ЦФА установит ЦБ.

"Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, и распоряжением ими без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами", - говорится в поправках.

Российские операторы по выпуску ЦФА обязаны в своих правилах указать на возможность учета и обращения ЦФА в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом.

В случае принятия поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Госдума приняла закон о возможности расчета в ЦФА по внешнеторговым контрактам, но в принятом законе не были прописаны механизмы внешней интеграции активов.