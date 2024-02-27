Дума разрешила использовать цифровые финансовые активы в международных расчетах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах.

Поправки были внесены депутатами в законопроект № 1080911-7, который в рамках первого чтения уточнял процедуру покупки финансовых продуктов через marketplace.

"Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами", - говорится в поправках. Аналогичная поправка касается и утилитарных цифровых прав.

В "антиотмывочный закон" закон вносится уточнение, согласно которому операции по передаче утилитарных цифровых прав, ЦФА или гибридных ЦФА подлежат обязательному контролю, если они совершаются в рамках внешнеторговых контрактов между резидентами и нерезидентами. ЦБ вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, или у оператора по выпуску ЦФА сведения о бенефициарных владельцах лиц, выпустивших данные активы.

"Использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами. В определенной степени мы сможем решить проблему санкционного давления на нашу страну", - сообщал ранее один из авторов поправок, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что в документе содержатся нормы, наделяющие Банк России полномочиями определять условия и запреты совершения операций с цифровыми активами.

"В настоящее время использование цифровых активов для международных расчетов не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности, тогда как, например, использование ценных бумаг для тех же целей уже урегулировано", - отмечал Аксаков.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.