Операционная компания "Азбуки Вкуса" получила 99% своего капитала

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Городской супермаркет" (бренд "Азбука Вкуса") стало владельцем 99% собственного капитала. Об этом говорится в документах, опубликованных в ЕГРЮЛ.

Ранее эта доля принадлежала кипрской Demanor Investments Limited, корпоративные права которой в отношении "дочки" 26 апреля были приостановлены арбитражным судом Московской области.

Еще 1% юрлица принадлежит ООО "Азбука Вкуса".

Ранее "Городской супермаркет" попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.