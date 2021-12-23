"Азбука вкуса" задумалась об IPO на Мосбирже с продажей до 15% акций

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Азбука вкуса" рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже.

"Мы рассматриваем возможность выхода на рынок капитала в ближайшем будущем, потому что, с одной стороны, у компании есть амбициозная стратегия по развитию своего foodtech, расширению производства, росту новых направлений и сервисов, например вокруг того же осознанного питания и в целом wellness в широком смысле слова <...> Чтобы все это осуществить, нужны долгосрочные инвестиции, и для компании может быть намного комфортнее вкладывать деньги, привлеченные с рынка, а не кредитные. С другой стороны, мы видим новые сделки, в которых активно участвуют инвесторы - физлица, та же "СПБ Биржа" - отличный пример", - сказал в интервью РБК президент "Азбуки вкуса" Денис Сологуб.

По его словам, если IPO состоится, сделка, скорее всего, пройдет на Московской бирже, будет размещено до 15% акций с привлечением средств в компанию.

"Азбука вкуса" работает в премиум-сегменте. Компания объединяет более 170 магазинов: 105 одноименных супермаркетов, 60 мини-маркетов "АВ Daily", а также шесть крупноформатных супермаркетов "АВ Маркет" и три винных магазина "АВ Энотека".

В 2020 финансовом году (завершился 31 марта 2021 года) выручка компании выросла на 14,4%, до 74,8 млрд рублей, валовая прибыль - на 12,3%, до 27,3 млрд рублей, валовая маржа составила 36,49% по сравнению с 37,14% в 2019 фингоду. EBITDA выросла до 4,4 млрд рублей с 2,7 млрд рублей годом ранее, рентабельность этого показателя составила 5,84% против 4,13%. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,7х к 4,4х (данные презентации "Азбуки вкуса").

По итогам 2021 фингода компания ждет роста выручки до 80 млрд рублей. "В первом квартале финансового и во втором календарного года мы чувствовали влияние высокой базы прошлого года и не прирастали, сейчас вышли на устойчивый рост около 8-9%. Ожидаем выручку около 80 млрд руб., из которых доля доставки будет в районе 7,5%", - сообщил Сологуб в интервью РБК.

Ключевыми рынками ритейлера являются Москва и Петербург. По словам главы компании, выходить в новые регионы она пока не планирует. "Пока не рассматриваем региональную экспансию, потому что для нас практически невозможен выход в новый регион без собственного производства - это инвестиционно дорого, а возить продукцию, у которой пять суток срок годности, невыгодно", - сказал он.

"Азбука вкуса" была основана в основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. Основателям (Кощеенко и Лыткину) принадлежит 42,5% в компании, 41,1% у Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича. 12% у VMHY, 4,4% акций принадлежат менеджменту.

В июне The Bell со ссылкой на источники сообщал, что "Яндекс" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса", цель сделки заключается в синергии сети супермаркетов с "Яндекс.Лавкой". В августе "Коммерсантъ" писал, что "Яндекс" вышел из переговоров: в ходе изучения актива потенциальная синергия оказалась недостаточной, еще одной проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены, говорили источники издания.

Сологуб назвал информацию о возможной сделке слухами. "Конечно, они не просто так появились, им предшествовали разные события, например наше стратегическое партнерство по экспресс-доставке", - отметил он (в июне ритейлер и "Яндекс.Еда" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в экспресс-доставке).

При этом в структуре владельцев "Азбуки вкуса" есть фонды, "для которых как для институциональных инвесторов вопрос монетизации "Азбуки" так или иначе актуален". "По определению, для них это портфельная инвестиция, которая должна сыграть. Остальные акционеры - основатели сети - для них вопрос полной продажи бизнеса никогда не стоял", - сказал Сологуб.