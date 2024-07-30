Производитель алкоголя Campari увеличил выручку на 4,5% в I полугодии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Davide Campari-Milano S.p.A, крупный итальянский производитель алкогольных напитков, увеличил выручку на 4,5% в первом полугодии, чистую прибыль - на 1,3% благодаря сильным продажам аперитивов, а также текилы и ликеров.

Выручка Campari в январе-июне составила 1,52 млрд евро против 1,46 млрд евро годом ранее. Органический рост показателя составил 3,8%.

Чистая прибыль повысилась до 219,7 млн евро с 216,9 млн евро, скорректированная EBIT - до 360 млн евро с 359,7 млн евро.

В Северной и Южной Америке (на регион приходится 45% глобальной выручки компании) продажи выросли на 6,8% в органическом выражении, во многом за счет увеличения продаж текилы Espolon и ликера Grand Mariner.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка, 49% выручки) продажи повысились на 3,3%. В том числе в Италии продажи упали на 5,2%, а в Германии - выросли на 13,4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (6% выручки) выручка упала на 10,7%.

Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков. Группа основана в 1860 году, владеет 14 заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. В числе ее основных брендов - биттер Campari, вермут Cinzano и шампанское Mondoro.

Акции Campari на торгах в Милане во вторник дешевеют на 7%. С начала года капитализация компании упала на 22%, до 16,07 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 11,3%.