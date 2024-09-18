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Акции Campari теряют в цене 6% после неожиданного ухода CEO

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор итальянского производителя алкогольных напитков Davide Campari-Milano Маттео Фантакьотти покидает свой пост "по личным причинам" после пяти месяцев работы в этой должности, акции компании после появления этой информации упали на 6,2%.

Фантакьотти также выходит из состава совета директоров компании, говорится в пресс-релизе Campari.

Временными главными исполнительными содиректорами назначены главный финансовый и операционный директор компании Паоло Маркезини, а также главный юрисконсульт и директор по развитию бизнеса Фабио Ди Феде.

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Они также войдут в комитет по смене руководства, который займется поиском нового CEO из числа внутренних и внешних кандидатов.

Фантакьотти возглавил Campari лишь пять месяцев назад - в апреле текущего года. В общей сложности он проработал в компании пять лет.

Акции Campari теряют в цене 6,2% на торгах в Милане в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.

Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков. Группа основана в 1860 году, владеет 14 заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. В числе ее основных брендов - биттер Campari, вермут Cinzano и шампанское Mondoro.

Campari
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