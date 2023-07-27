Prada увеличила чистую прибыль в I полугодии на две трети

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль почти на две трети благодаря двузначному росту продаж практически во всех регионах.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 305 млн евро против 188 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила до 491 млн евро с 305 млн евро.

Выручка повысилась на 20% в годовом выражении до 2,23 млрд евро.

Розничные продажи увеличились на 21% до 1,98 млрд евро. В том числе продажи бренда Prada поднялись на 18%, а продажи Miu Miu подскочили на 50%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничные продажи выросли на 25%, в Европе - на 24%, на Ближнем Востоке - на 14%, в Японии - на 49%. В Северной и Южной Америке показатель снизился на 1%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио – Миучча Прада.

В настоящее время компания представлена 612 магазинами более чем в 70 странах мира. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).

Котировки акций Prada не изменились по итогам торгов в четверг на Гонконгской бирже, с начала года они выросли на треть.