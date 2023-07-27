Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Prada увеличила чистую прибыль в I полугодии на две трети

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль почти на две трети благодаря двузначному росту продаж практически во всех регионах.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 305 млн евро против 188 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) подскочила до 491 млн евро с 305 млн евро.

Выручка повысилась на 20% в годовом выражении до 2,23 млрд евро.

Розничные продажи увеличились на 21% до 1,98 млрд евро. В том числе продажи бренда Prada поднялись на 18%, а продажи Miu Miu подскочили на 50%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничные продажи выросли на 25%, в Европе - на 24%, на Ближнем Востоке - на 14%, в Японии - на 49%. В Северной и Южной Америке показатель снизился на 1%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио – Миучча Прада.

В настоящее время компания представлена 612 магазинами более чем в 70 странах мира. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).

Котировки акций Prada не изменились по итогам торгов в четверг на Гонконгской бирже, с начала года они выросли на треть.

Prada
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

В ООН ожидают, что июль этого года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре

Продовольственный суверенитет Африки: африканской проблеме - совместное решение

Лесные пожары приблизились к Афинам

Лесные пожары приблизились к Афинам

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в связи с интеграцией Teams и Office

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в связи с интеграцией Teams и Office

Заказы стран Африки на российское оружие составляют пятую часть от общего портфеля

Эстония расширит инфраструктуру для приема союзников по НАТО

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

МИД РФ призвал военных Нигера освободить президента Базума

МИД РФ призвал военных Нигера освободить президента Базума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });