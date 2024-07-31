Владелец Tinder увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, отчиталась о росте выручки во втором квартале 2024 года, а также анонсировала сокращение штата.

Выручка компании в отчетный период увеличилась на 4% в годовом выражении, до $864 млн, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FacSet, на уровне $857 млн.

Также компания получила чистую прибыль в размере $133 млн (годом ранее - $137 млн), показатель совпал с ожиданиями рынка.

Match планирует сократить глобальный штат сотрудников на 6%, что позволит ей экономить порядка $13 млн в год. В компании на конец второго квартала работали около 2,6 тыс. человек.

Также компания сообщила, что число платных подписчиков её приложений снизилось в прошлом квартале на 5%, до 14,8 млн человек, а число скачиваний приложения Tinder в мире упало на 12%.

Руководство Match прогнозирует, что в третьем квартале выручка составит от $895 млн до $905 млн, что существенно ниже прогноза Уолл-стрит на уровне $915 млн.

С начала 2024 года капитализация Match снизилась на 7,7%, до $8,95 млрд.